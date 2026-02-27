Скидки
Тутберидзе: Глейхенгауза допустили на Олимпиаду не в последний момент

Тутберидзе: Глейхенгауза допустили на Олимпиаду не в последний момент
Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе рассказала, что хореограф Даниил Глейхенгауз получил тренерскую аккредитацию на Олимпийские игры — 2026 задолго до начала турнира.

«Даниила Глейхенгауза допустили не в самый последний момент. О том, что он прошёл их проверку, было известно гораздо раньше. И если на отбор в Китай проверку надо было проходить через ISU, то здесь была совершенно другая организация – МОК. И о том, что он едет на Олимпиаду, знали уже в октябре-ноябре.

Просто об этом не сообщали, чтобы не вызвать волну. Потому что у нас наши журналисты порой сами нагнетают ситуацию, чем делают намного хуже всё. Они задают много лишних вопросов, находят какие-то разные инстанции, куда это всё послать. Поэтому Даниил Маркович… Мы знали, что он едет, что он будет с Аделией [Петросян]», — сказала Тутберидзе в интервью Okko.

