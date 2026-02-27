Скидки
Тутберидзе считает, что из-за внимания СМИ она не смогла быть рядом с Петросян на ОИ-2026

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе могла бы выводить и быть рядом с Аделией Петросян на Олимпиаде-2026, если бы не повышенное внимание СМИ к выступлению россиянки. Об этом специалист заявила после поездки в Милан.

— Правильно, что на соревнованиях вам уже нельзя было находиться рядом с Аделией?
— Ну, опять-таки это наши журналисты, которые умеют куда-то там достучаться, куда даже не нужно. И уже [мы] перестраховывались, и МОК перестраховывался. Сказали, что давайте, на тренировке можно, а на старты всё-таки не нужно. Может быть, если бы наши журналисты вели себя поспокойнее, то и первоначально не было бы вот этой ситуации, которая была в Китае, когда поначалу всё было можно, а потом сказали, что лучше не нужно, — приводит слова Тутберидзе Okko Sport.

Тутберидзе — об аккредитации на ОИ-2026: не стали рисковать и подавать меня с Аделией
