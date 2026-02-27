Этери Тутберидзе раскрыла, где смотрела прокаты Аделии Петросян на Олимпиаде-2026

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе рассказала, как смотрела выступления своей ученицы российской фигуристки Аделии Петросян на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия). Тутберидзе ездила на Олимпиаду в качестве тренера от сборной Грузии.

— Откуда вы смотрели прокаты Аделии?

— Ну вот прямо сразу в подтрибуннике огромный экран с уровнями, которые выставлялись. Там стояла и смотрела. Есть где-то даже видео, где я там стою (улыбается). В американской трансляции меня показали, и комментатор сказал, что это очень запутанная история, что тренер вот стоит в подтрибунном помещении наблюдает, — сказала Тутберидзе в интервью Okko.