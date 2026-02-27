Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Этери Тутберидзе раскрыла, где смотрела прокаты Аделии Петросян на Олимпиаде-2026

Этери Тутберидзе раскрыла, где смотрела прокаты Аделии Петросян на Олимпиаде-2026
Комментарии

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе рассказала, как смотрела выступления своей ученицы российской фигуристки Аделии Петросян на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия). Тутберидзе ездила на Олимпиаду в качестве тренера от сборной Грузии.

— Откуда вы смотрели прокаты Аделии?
— Ну вот прямо сразу в подтрибуннике огромный экран с уровнями, которые выставлялись. Там стояла и смотрела. Есть где-то даже видео, где я там стою (улыбается). В американской трансляции меня показали, и комментатор сказал, что это очень запутанная история, что тренер вот стоит в подтрибунном помещении наблюдает, — сказала Тутберидзе в интервью Okko.

Материалы по теме
Тутберидзе — об аккредитации на ОИ-2026: не стали рисковать и подавать меня с Аделией
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android