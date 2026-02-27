«Конечно, я расстроена». Этери Тутберидзе — об итогах Олимпийских игр — 2026

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе высказалась об итогах Олимпийских игр — 2026 в Милане (Италия) в женском одиночном катании, на которых её ученица Аделия Петросян заняла шестое место. Фигуристка пошла на один четверной прыжок, но не смогла его приземлить и упала.

«Нет, конечно, я расстроена. Мы можем попробовать переложить на других спортсменов… допустим, Анна Щербакова. У нее же тоже в олимпийский сезон не шли четверные. И на чемпионате России, даже на предыдущем чемпионате мира ни одного четверного мы не смогли выехать. То есть она без четверных стала чемпионкой мира. Чистых прокатов не было. Но она же нашла в себе уверенность, желание, горящий взгляд, что это её, она не отпустит.

Саша Трусова пошла на Олимпиаде на столь рискованный контент, потому что это борьба за медали, борьба за первое место. Конечно, это ценно, но, на самом деле, ни мы не стали там слабее, ни ситуация не поменялась.

Просто четверной это не то, что ты пошел в магазине и купил. Это не то, что ты обязательно научишься, если даже очень сильно хочешь. Здесь определенно должны складываться характер, непреодолимое желание и, конечно, физические качества.

Мы можем учить, подводить, давать возможность, предоставлять лед. Мы знаем путь этот, но просто что-то мы не можем сделать. Мы рисуем теми красками, которые у нас есть. Других красок в нашем сейчас наборе не было, какие есть. И Адель прекрасна, она умеет танцевать, она умеет передавать образ. У неё тоже очень много положительных качеств», — сказала Тутберидзе в интервью Okko.