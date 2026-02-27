Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Конечно, я расстроена». Этери Тутберидзе — об итогах Олимпийских игр — 2026

«Конечно, я расстроена». Этери Тутберидзе — об итогах Олимпийских игр — 2026
Комментарии

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе высказалась об итогах Олимпийских игр — 2026 в Милане (Италия) в женском одиночном катании, на которых её ученица Аделия Петросян заняла шестое место. Фигуристка пошла на один четверной прыжок, но не смогла его приземлить и упала.

«Нет, конечно, я расстроена. Мы можем попробовать переложить на других спортсменов… допустим, Анна Щербакова. У нее же тоже в олимпийский сезон не шли четверные. И на чемпионате России, даже на предыдущем чемпионате мира ни одного четверного мы не смогли выехать. То есть она без четверных стала чемпионкой мира. Чистых прокатов не было. Но она же нашла в себе уверенность, желание, горящий взгляд, что это её, она не отпустит.

Саша Трусова пошла на Олимпиаде на столь рискованный контент, потому что это борьба за медали, борьба за первое место. Конечно, это ценно, но, на самом деле, ни мы не стали там слабее, ни ситуация не поменялась.

Просто четверной это не то, что ты пошел в магазине и купил. Это не то, что ты обязательно научишься, если даже очень сильно хочешь. Здесь определенно должны складываться характер, непреодолимое желание и, конечно, физические качества.

Мы можем учить, подводить, давать возможность, предоставлять лед. Мы знаем путь этот, но просто что-то мы не можем сделать. Мы рисуем теми красками, которые у нас есть. Других красок в нашем сейчас наборе не было, какие есть. И Адель прекрасна, она умеет танцевать, она умеет передавать образ. У неё тоже очень много положительных качеств», — сказала Тутберидзе в интервью Okko.

Материалы по теме
Гуменника встретила толпа, Петросян — без багажа! Фигуристы вернулись в Россию с Олимпиады
Гуменника встретила толпа, Петросян — без багажа! Фигуристы вернулись в Россию с Олимпиады
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android