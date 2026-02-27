Семененко назвал отличительную черту тренировок в группе Мишина

Двукратный чемпион России по фигурному катанию Евгений Семененко рассказал, как протекает тренировочный процесс в группе именитого специалиста Алексея Мишина в Санкт-Петербурге. Семененко тренируется у Мишина с детства.

«Тренировочный процесс проходит всегда в очень позитивной и приятной обстановке. И даже в процессе исполнения сложных элементов, хореографии всегда находим время, чтобы обсудить какие-то жизненные моменты с тренерами. Процесс всегда проходит на позитивной ноте, мне кажется, от этого появляются хорошие результаты», – передаёт слова Семененко корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.