Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Говорят, что мы изолированы». Мишин — о турнирах для фигуристов в России

«Говорят, что мы изолированы». Мишин — о турнирах для фигуристов в России
Комментарии

Заслуженный тренер России Алексей Мишин‎ высказался о турнирах для фигуристов в России. Он считает, что фигурное катание в стране живёт полнокровной жизнью.

«Говорят, что мы сейчас изолированы, но наше фигурное катание живёт полнокровной жизнью. Под занавес сезона нас ещё ждёт несколько турниров – финал Гран-при в Челябинске, который подытожит серию этапов Гран-при, Кубок Первого канала в Санкт-Петербурге, командный турнир, очень интересный, такая форма нигде в мире не используется. Ожидается турнир по шоу-программам, он позволяет открыть новые направления, новые идеи неожиданные, новые хореографические решения.

Нас ждут соревнования юниоров, соревнования для спортсменов второго эшелона. Жизнь идёт, в этой жизни 11-12-го числа будет замечательное шоу, на которое приглашены сильнейшие фигуристы нашей страны, несколько лет назад на такое шоу была приглашена Каролина Костнер, замечательная итальянская фигуристка», – передаёт слова Мишина корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Материалы по теме
Семененко назвал отличительную черту тренировок в группе Мишина
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android