«Говорят, что мы изолированы». Мишин — о турнирах для фигуристов в России

Заслуженный тренер России Алексей Мишин‎ высказался о турнирах для фигуристов в России. Он считает, что фигурное катание в стране живёт полнокровной жизнью.

«Говорят, что мы сейчас изолированы, но наше фигурное катание живёт полнокровной жизнью. Под занавес сезона нас ещё ждёт несколько турниров – финал Гран-при в Челябинске, который подытожит серию этапов Гран-при, Кубок Первого канала в Санкт-Петербурге, командный турнир, очень интересный, такая форма нигде в мире не используется. Ожидается турнир по шоу-программам, он позволяет открыть новые направления, новые идеи неожиданные, новые хореографические решения.

Нас ждут соревнования юниоров, соревнования для спортсменов второго эшелона. Жизнь идёт, в этой жизни 11-12-го числа будет замечательное шоу, на которое приглашены сильнейшие фигуристы нашей страны, несколько лет назад на такое шоу была приглашена Каролина Костнер, замечательная итальянская фигуристка», – передаёт слова Мишина корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.