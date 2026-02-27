Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Веду подготовку тщательно». Семененко — о новом номере к юбилею Мишина

«Веду подготовку тщательно». Семененко — о новом номере к юбилею Мишина
Комментарии

Двукратный чемпион России по фигурному катанию Евгений Семененко рассказал о подготовке нового номера к концерту в честь юбилея своего тренера Алексея Мишина и оставшимся соревнованиям сезона.

«День рождения моего прекрасного тренера – очень значимое событие, юбилей. Веду подготовку к этому шоу очень тщательно, с трепетом. Готовим специальный новый номер к этому шоу. Мне кажется, стоит сохранить небольшую интригу, не хочется раскрывать все карты (улыбается).

Также ещё активно идёт подготовка к финалу Гран-при России, тренировочный процесс идёт активно, доверяю своему тренерскому штабу. На этапах удалось показать чистые прокаты короткой и произвольной, на чемпионате России удалось продемонстрировать чистейшую короткую программу и хорошую произвольную программу. Остались заключительные шаги, финал и Кубок Первого канала, Русский вызов. Стараемся показать наилучшие результаты», – передаёт слова Семененко корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Материалы по теме
Семененко назвал отличительную черту тренировок в группе Мишина
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android