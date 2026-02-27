«Веду подготовку тщательно». Семененко — о новом номере к юбилею Мишина

Двукратный чемпион России по фигурному катанию Евгений Семененко рассказал о подготовке нового номера к концерту в честь юбилея своего тренера Алексея Мишина и оставшимся соревнованиям сезона.

«День рождения моего прекрасного тренера – очень значимое событие, юбилей. Веду подготовку к этому шоу очень тщательно, с трепетом. Готовим специальный новый номер к этому шоу. Мне кажется, стоит сохранить небольшую интригу, не хочется раскрывать все карты (улыбается).

Также ещё активно идёт подготовка к финалу Гран-при России, тренировочный процесс идёт активно, доверяю своему тренерскому штабу. На этапах удалось показать чистые прокаты короткой и произвольной, на чемпионате России удалось продемонстрировать чистейшую короткую программу и хорошую произвольную программу. Остались заключительные шаги, финал и Кубок Первого канала, Русский вызов. Стараемся показать наилучшие результаты», – передаёт слова Семененко корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.