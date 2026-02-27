Мишин сообщил, что Семененко готовит номер-сюрприз к его юбилейному шоу

Заслуженный тренер России Алексей Мишин‎ рассказал, что двукратный чемпион России по фигурному катанию Евгений Семененко готовит номер-сюрприз к его юбилейному шоу.

«Женя Семененко представит свою короткую программу, которая нравится многим, и другой, совершенно неожиданный номер», – передаёт слова Мишина корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Ранее Евгений Семененко рассказал, как протекает тренировочный процесс в группе Мишина в Санкт-Петербурге. Семененко тренируется у Мишина с детства.

Юбилейный концерт в честь 85-летия Алексея Мишина пройдёт 11 и 12 марта в СК «Юбилейный» (Санкт-Петербург).