«Его практически не было, давайте честно». Тутберидзе — о тройном акселе Петросян

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе заявила, что трёхкратная чемпионка России фигуристка Аделия Петросян в этом сезоне практически не прыгала тройной аксель.

«В какой момент пропал тройной аксель? (Смеётся.) Его практически не было, давайте честно. Он появлялся какими-то там проблесками, да, он появлялся. На чемпионате России можно было совершенно спокойно рисковать, можно было идти и на адреналине она его там сделала, но он где-то там появлялся. То, как оно сложилось, оно и так могло хватить. То есть сделай даже вот просто математически сделай один тулуп...» — сказала Тутберидзе в интервью Okko.

«Конечно, я расстроена». Этери Тутберидзе — об итогах Олимпийских игр — 2026
