«Судили щедро». Тутберидзе — об оценках Петросян на Олимпиаде

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе считает, что её подопечную Аделию Петросян щедро судили на Олимпийских играх — 2026, где фигуристка заняла шестое место.

«Её на самом деле вот, чтобы ничего не говорили, её очень хорошо судили. Она впервые получила четвёртый уровень дорожки в произвольной программе. Она у нас на соревнованиях его ни разу не получала, потому что наши судьи строже, и им казалось, что там корпуса и рёбер недостаточно. И, возможно, это так где-то и было. Так что судили щедро и ничего… Вот для меня ничего не поменялось.

То есть если ты хочешь быть сильнее, если ты хочешь бороться за пьедестал, нужно делать ультра-си. То есть сделай один тулуп, и совершенно спокойно математически она бы была на третьем месте, а там, а может быть, даже и на втором, потому что немножко компоненты подросли бы. Ну, скорее всего, третье. Сделала два тулупа, чистый прокат — и это было бы первое место.

Есть анекдот, я его не буду рассказывать, но девиз из этого анекдота: «Дорогу мы знаем, работать мы умеем». Вот ничего не поменялось. То есть если готовиться, если ты хочешь отличаться, выходить с запасом, то так и надо всё», — сказала Тутберидзе в интервью Okko.