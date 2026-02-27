Скидки
Главная Фигурное катание Новости

«Судили щедро». Тутберидзе — об оценках Петросян на Олимпиаде

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе считает, что её подопечную Аделию Петросян щедро судили на Олимпийских играх — 2026, где фигуристка заняла шестое место.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Женщины. Произвольная программа
19 февраля 2026, четверг. 21:00 МСК
Окончено
1
Алиса Лью
США
226.79
2
Каори Сакамото
Япония
224.90
3
Ами Накаи
Япония
219.16

«Её на самом деле вот, чтобы ничего не говорили, её очень хорошо судили. Она впервые получила четвёртый уровень дорожки в произвольной программе. Она у нас на соревнованиях его ни разу не получала, потому что наши судьи строже, и им казалось, что там корпуса и рёбер недостаточно. И, возможно, это так где-то и было. Так что судили щедро и ничего… Вот для меня ничего не поменялось.

То есть если ты хочешь быть сильнее, если ты хочешь бороться за пьедестал, нужно делать ультра-си. То есть сделай один тулуп, и совершенно спокойно математически она бы была на третьем месте, а там, а может быть, даже и на втором, потому что немножко компоненты подросли бы. Ну, скорее всего, третье. Сделала два тулупа, чистый прокат — и это было бы первое место.

Есть анекдот, я его не буду рассказывать, но девиз из этого анекдота: «Дорогу мы знаем, работать мы умеем». Вот ничего не поменялось. То есть если готовиться, если ты хочешь отличаться, выходить с запасом, то так и надо всё», — сказала Тутберидзе в интервью Okko.

