«На обиженных воду возят». Мишин — о Петросян и Гуменнике на Олимпиаде

Заслуженный тренер России Алексей Мишин‎ высказался о выступлении российских фигуристов Аделии Петросян и Петра Гуменника на Олимпийских играх в Милане (Италия). Спортсмены заняли шестые места в женском и мужском одиночном катании.

«Хотел бы сказать о двух моментах. Первый – спортсмены выглядели достойно, второй момент – не стал бы делать акцент на том, обидели или не обидели. На обиженных воду возят. Думаю, что то, что мы видели на Олимпийских играх у Пети и у Аделии, это был хороший уровень. Давайте двигаться дальше, вперёд, не опуская головы. Всё, что я видел, было более радостное, чем печальное. Надо акцентировать внимание на светлом, а не на тех неприятных моментах, которые сопутствовали нашим спортсменам», – передаёт слова Мишина корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.