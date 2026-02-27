Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Этери Тутберидзе рассказала, чего не хватило Аделии Петросян на Олимпиаде-2026

Этери Тутберидзе рассказала, чего не хватило Аделии Петросян на Олимпиаде-2026
Комментарии

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе рассказала, чего не хватило трёхкратной чемпионке России Аделии Петросян на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия).

«В разминке перед началом произвольной программы Аделя исполнила идеальный четверной тулуп? Это говорит о том, что прыжок есть, прыжок был на соревнованиях. Но был ли он, когда мы встали в начальную позу, когда мы волнуемся, когда очень хочется исполнить его, и его нужно поехать и вот с этого с начала программы исполнить? И я здесь, допустим, мы как тренеры, наверное, вот не смогли Адель дисциплинировать в это тренировочное русло, когда проводятся соревновательные вот такие прокаты. Когда это одно включение, когда нельзя бросить, когда…

Вот этого не хватало. Я считаю, вот этого не хватило. Вот такой вот, мы будем говорить, соревновательной практики. Не знаю. Это соревновательный прокат, это в тренировочном процессе всё создаётся. Конечно, нам там хотелось, чтобы вот понимание эта Олимпиада здесь, но это мы понимаем. Всё равно, где-то для меня, Адель всё равно ребёнок», — сказала Тутберидзе в интервью Okko.

Материалы по теме
«Его практически не было, давайте честно». Тутберидзе — о тройном акселе Петросян
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android