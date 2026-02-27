Тутберидзе рассказала, почему Петросян прилетела в Милан за пару дней до старта на ОИ-2026

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказала, кем и почему было принято решении о прибытии фигуристки Аделии Петросян на Олимпиаду в Милан за пару дней до старта в короткой программе.

«Это Адель приняла решение, что она хочет приехать как можно позже, потому что я находилась там раньше. И по две-три тренировки в день у девочек были. И, конечно, потренироваться там можно было. Это определённое ограничение, это одно включение, ты выбираешь, или у тебя включение короткой программы, или у тебя включение произвольной программы. И это не всегда, когда тебе удобно. Это может быть через шесть минут разминки, когда ты ещё не готов к прыжкам, а у тебя уже это включение пошло. То есть определённые ограничения это за собой влечёт. Здесь, конечно, три часа льда и включений столько, сколько понадобится, и поэтому Адель попросила приехать прям вот к старту практически. То есть была одна тренировка общая, и всё, уже соревновательная.

Это было решение Адель. Я попыталась так очень мягко, без давления, попробовать не отговорить, а сказать, что там будут тренировки. Но её желание было приехать к старту. Ей казалось, что будет как-то спокойнее. Это выбор спортсмена», — сказала Тутберидзе в интервью Okko.

На Олимпийских играх — 2026 Петросян заняла шестое место.