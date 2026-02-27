Тутберидзе заявила, что ждёт официальных извинений от Баха за слова о ней и Валиевой

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе заявила, что ожидает официальных извинений от экс-президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха за высказывания в её адрес и в адрес российской фигуристки Камилы Валиевой.

— А как вы относитесь к высказываниям, которые были вокруг вас?

— Во-первых, на той Олимпиаде господин Бах высказался, что как-то там я не так приняла Камилу Валиеву при выходе со льда. Ну, наверное, не ему вообще обсуждать это, у него есть чем заняться. И я вообще до сих пор ожидаю от него извинения прямо официально, и так же официально, как он высказался, он обязан, наверное, официально передо мной извиниться. Потому что там не было ничего, кроме разбора проката. Что является моей основной обязанностью — со спортсменом разобрать прокат. И не надо драматизировать.

Камила Валиева по результатам Олимпиады на тот момент стала четвёртой. Для многих спортсменов за счастье попасть на Олимпиаду, а не то чтобы там прокатать на четвёртое место. Поэтому не надо здесь драматизации никакой. Да, вот так она прокаталась. Сейчас Адель приехала шестая, и что, надо было убиваться? А Малинин там какой приехал? Восьмой. Ну и тоже при выходе со льда никто его не обнимал, не утешал. Но не надо утешать, это спорт. Это спорт, — сказала Тутберидзе в интервью Okko.