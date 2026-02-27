Скидки
Тутберидзе отреагировала на слова Баньки, что ему некомфортно из-за её присутствия на ОИ

Тутберидзе отреагировала на слова Баньки, что ему некомфортно из-за её присутствия на ОИ
Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе прокомментировала слова президента Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Витольда Баньки, ранее заявившего, что ему некомфортно от присутствия российского тренера на Олимпийских играх — 2026.

«Господин Банька сказал, что ему некомфортно от моего присутствия. У меня какие-то мысли пробежали, как будто бы я была его экс-девушкой и приехала куда-то без его ведома, ему очень некомфортно. Вообще это какие-то личные, абсолютно личные высказывания, которые, конечно, такое лицо, как Банька, должен был держать при себе. Но не знаю, но я извиняюсь, что ему от меня, от моего присутствия некомфортно, потому что мне было абсолютно безразлично от его присутствия на Олимпиаде. Я не чувствовала ничего.

Я была удивлена, удивлена. На самом деле не открывала новости, и только через два дня услышала, что ему некомфортно. Я думаю: «Ну, покажите хотя бы, как он выглядит». Что, подойду, извинюсь. Я даже там полистала, чтоб, думаю, если я увижу его где в толпе, подойду обязательно», — сказала Тутберидзе в интервью Okko.

Комментарии
