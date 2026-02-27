Скидки
«Ощущение, что очень политизированы». Тутберидзе — о результатах в танцах на льду на ОИ

Комментарии

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе оценила результаты в танцах на льду на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия).

— Как вам результат в танцах на Олимпиаде?
— Ну, с какими-то моментами я не согласна.

— Например, можете поделиться?
— Я не знаю, имею ли я право рассуждать, потому что я не тренер танцев, очевидно, да? То есть это всё равно такой любительский, хоть я и каталась в танцах. Но не буду обсуждать там первые позиции. Наверное, могло быть иначе. Но дальше, начиная с четвёртого, и для меня это просто какой-то хаос в позициях, как расположились спортсмены, потому что вот по многим спортсменам я просто не согласна. Ни по композициям, ни по владению конька. И здесь ощущение, что, конечно, танцы очень политизированы, и здесь судьи, судейская расстановка, федерации — вот они всё решают, — сказала Тутберидзе в интервью Okko.

Тутберидзе заявила, что ждёт официальных извинений от Баха за слова о ней и Валиевой
