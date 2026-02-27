Тутберидзе — о Бойковой/Козловском: если они катаются чисто, то борются за первую позицию

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе предположила, как бы трёхкратные чемпионы России по фигурному катанию Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, выступающие в парном катании, могли бы выступить на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия).

— Если бы Саша и Дима были бы в конкретный момент на Олимпиаде, могли бы они бороться?

— Это ещё очень сложно, потому что я не могу сказать, что Саша с Димой так… Давайте, если они катаются чисто. Мы берём, если катаются чисто же, да? Или просто как-то? Вот если они катаются чисто, то они борются, борются за первую позицию. Потому что вот ничего такого не изменилось, — сказала Тутберидзе в интервью Okko.