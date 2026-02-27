Анна Щербакова и Егор Гончаров пропустят финал Гран-при России

Российские фигуристы Анна Щербакова и Егор Гончаров, выступающие в танцах на льду, пропустят финал Гран-при России, который пройдёт с 6 по 9 марта. Причиной послужило восстановление партнёра после полученной травмы.

«У Егора травма, он восстанавливается», — приводит слова Щербаковой ТАСС.

На минувшем чемпионате России фигуристы заняли пятое место. В прошлом году они становились бронзовыми призёрами финала Гран-при России.

Турнир пройдёт в Челябинске. Ранее стало известно, что его пропустит Аделия Петросян, принявшая в феврале участие в Олимпийских играх — 2026 в Италии, где заняла шестое место. Пётр Гуменник, также занявший на Олимпиаде шестое место, в списках участников турнира присутствует.