Стало известно, почему Мухортова и Евгеньев не выступят в финале Гран-при России

Комментарии

Стала известна причина, по которой российские фигуристы Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев не выступят в финале Гран-при России, который пройдёт с 6 по 9 марта. Спортсмены отсутствуют в стартовых списках, опубликованных пресс-службой Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

«У партнёрши травма спины, болит спина, поэтому нужно время на восстановление. К сожалению, они не выступят в финале. Будем восстанавливаться и готовиться к следующему сезону», – приводит ТАСС слова тренера фигуристов Алексея Тихонова.

Соревнования пройдут в Челябинске. Ранее стало известно, что выступающие в танцах на льду фигуристы Анна Щербакова и Егор Гончаров также не выступят на турнире.

Комментарии
