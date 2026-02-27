Мать Костылевой: давайте перестанем обсуждать Петросян. Она сильная, не уйдёт из спорта

Ирина Костылева, мать чемпионки России среди юниоров по фигурному катанию Елены Костылевой, призвала перестать обсуждать выступление трёхкратной чемпионки России Аделии Петросян на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия).

«Давайте все перестанем обсуждать Аделию Петросян. Ей и так сейчас нелегко. Пусть её ошибки разбирают её тренеры и её фан-группы. Мы можем только пожелать ей здоровья — как физического, так и морального. Справиться со всем, что на неё навалилось. Аделя сильная, она не уйдёт из спорта. И тем более — от своего любимого тренера Тутберидзе», — написала Ирина Костылева в социальных сетях.