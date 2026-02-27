Скидки
Ксения Синицына не выступит в финале Гран-при России по состоянию здоровья

Комментарии

Российская фигуристка Ксения Синицына не примет участия в финале Гран-при России, который пройдёт с 6 по 9 марта, по состоянию здоровья, о чём сообщила тренер спортсменки Светлана Панова.

«Ксения снялась с финала Гран-при России по состоянию здоровья. Её по-прежнему беспокоят боли в спине», — приводит слова Пановой ТАСС.

Соревнования пройдут в Челябинске. Ранее стало известно, что по состоянию здоровья в турнире не примут участия Анна Щербакова и Егор Гончаров, выступающие в танцах на льду, а также Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев (спортивные пары).

На минувшем чемпионате России Синицына заняла 11-е место.

Комментарии
