«Я устала, но довольна». Луна Хендрикс — после выступления на Олимпийских играх — 2026
Бельгийская фигуристка Луна Хендрикс, занявшая на Олимпийских играх — 2026 14-е место, заявила, что отдых является для неё одним из главных приоритетов после возвращения домой.
Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Женщины. Произвольная программа
19 февраля 2026, четверг. 21:00 МСК
Окончено
1
Алиса Лью
США
226.79
2
Каори Сакамото
Япония
224.90
3
Ами Накаи
Япония
219.16
«Я устала, но довольна. Несмотря на мою травму и неуверенную подготовку, мне всё очень понравилось. Думаю, я преодолела себя. Этим я удовлетворена. Что будет дальше? Не могу дать ясного ответа. Хочу всё осмыслить, с гордостью посмотреть назад, а потом понять, что моё тело хочет сказать мне. Сейчас буду спать, я очень устала. Мне нужно немного отдохнуть. Хочу пообнимать свою собаку», — приводит слова Хендрикс аккаунт FS Gossips в соцсети X.
