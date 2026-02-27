«Я устала, но довольна». Луна Хендрикс — после выступления на Олимпийских играх — 2026

Бельгийская фигуристка Луна Хендрикс, занявшая на Олимпийских играх — 2026 14-е место, заявила, что отдых является для неё одним из главных приоритетов после возвращения домой.

«Я устала, но довольна. Несмотря на мою травму и неуверенную подготовку, мне всё очень понравилось. Думаю, я преодолела себя. Этим я удовлетворена. Что будет дальше? Не могу дать ясного ответа. Хочу всё осмыслить, с гордостью посмотреть назад, а потом понять, что моё тело хочет сказать мне. Сейчас буду спать, я очень устала. Мне нужно немного отдохнуть. Хочу пообнимать свою собаку», — приводит слова Хендрикс аккаунт FS Gossips в соцсети X.