Михаил Шайдоров ответил, на кого из фигуристов хотел бы равняться

Олимпийский чемпион — 2026 казахстанский фигурист Михаил Шайдоров рассказал, кого из спортсменов может назвать своим кумиром в фигурном катании и чем обусловлен такой выбор.

«Для меня всегда был ориентиром во всех планах Юдзуру Ханю. Он для меня абсолютный кумир. Для меня он является лучшим фигуристом на планете Земля. У него сочетается всё: катание, прыжки, чувство музыки, хореография, лёгкость. Очень много можно перечислять. Этот фигурист поистине заслуживает этого внимания, и это то, к чему я хочу стремиться – не только в результатах, титулах, но и в мастерстве на льду», – сказал Шайдоров в видео, опубликованном аккаунтом Bestnews.kz1 в соцсети.

Ханю является двукратным олимпийским чемпионом (2014, 2018).