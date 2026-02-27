Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Михаил Шайдоров ответил, на кого из фигуристов хотел бы равняться

Михаил Шайдоров ответил, на кого из фигуристов хотел бы равняться
Комментарии

Олимпийский чемпион — 2026 казахстанский фигурист Михаил Шайдоров рассказал, кого из спортсменов может назвать своим кумиром в фигурном катании и чем обусловлен такой выбор.

«Для меня всегда был ориентиром во всех планах Юдзуру Ханю. Он для меня абсолютный кумир. Для меня он является лучшим фигуристом на планете Земля. У него сочетается всё: катание, прыжки, чувство музыки, хореография, лёгкость. Очень много можно перечислять. Этот фигурист поистине заслуживает этого внимания, и это то, к чему я хочу стремиться – не только в результатах, титулах, но и в мастерстве на льду», – сказал Шайдоров в видео, опубликованном аккаунтом Bestnews.kz1 в соцсети.

Ханю является двукратным олимпийским чемпионом (2014, 2018).

Материалы по теме
Биография Михаила Шайдорова: всё о жизни нового олимпийского чемпиона — 2026
Биография Михаила Шайдорова: всё о жизни нового олимпийского чемпиона — 2026
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android