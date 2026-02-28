Фигуристка Аделия Петросян зарегистрировала ИП в России

Трехкратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя. Соответствующие данные появились в налоговых документах. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации источника, сведения о регистрации ИП поступили в межрайонную инспекцию ФНС по Москве 5 ноября 2025 года. Основным направлением деятельности 18-летней фигуристки указана «деятельность вспомогательная, связанная с исполнительскими искусствами», а в качестве дополнительного – «консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления».

Два дня спустя, 7 ноября, в налоговую службу передали данные о регистрации Петросян в системе обязательного пенсионного страхования.

На Олимпийских играх в Италии фигуристка остановилась в шаге от пьедестала, заняв шестое место. В ее активе три золота чемпионатов России и три победы в Финале Гран-при России.