Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Александра Трусова на тренировке исполнила каскад из четверного лутца и тройного тулупа

Александра Трусова на тренировке исполнила каскад из четверного лутца и тройного тулупа
Комментарии

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2022 российская фигуристка Александра Трусова опубликовала у себя в телеграм-канале видео, где показала, как на тренировке исполняет прыжковый элемент повышенной сложности — каскад из четверного лутца и тройного тулупа.

Трусова продолжает активно возвращаться в форму после рождения сына Михаила. Несколькими днями ранее она публиковала видео исполнения чистого сольного четверного лутца.

Трусова вышла замуж за Макара Игнатова в августе 2024 года. Фигурист сделал ей предложение руки и сердца в июне 2024 года. Это случилось в Санкт-Петербурге на фоне разведённого моста. В начале апреля фигуристы провели гендер-пати, на которой стало известно, что будущие родители ожидают мальчика. 6 августа 2025 года у пары родился сын.

Материалы по теме
Стоило ли возвращаться Валиевой и Трусовой? Говорим о перспективах девушек
Стоило ли возвращаться Валиевой и Трусовой? Говорим о перспективах девушек
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android