Александра Трусова на тренировке исполнила каскад из четверного лутца и тройного тулупа

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2022 российская фигуристка Александра Трусова опубликовала у себя в телеграм-канале видео, где показала, как на тренировке исполняет прыжковый элемент повышенной сложности — каскад из четверного лутца и тройного тулупа.

Трусова продолжает активно возвращаться в форму после рождения сына Михаила. Несколькими днями ранее она публиковала видео исполнения чистого сольного четверного лутца.

Трусова вышла замуж за Макара Игнатова в августе 2024 года. Фигурист сделал ей предложение руки и сердца в июне 2024 года. Это случилось в Санкт-Петербурге на фоне разведённого моста. В начале апреля фигуристы провели гендер-пати, на которой стало известно, что будущие родители ожидают мальчика. 6 августа 2025 года у пары родился сын.