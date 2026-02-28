19-летняя ученица Тутберидзе вышла замуж за призёра чемпионата России

19-летняя российская фигуристка Майя Хромых, тренирующаяся в группе Этери Тутберидзе, вышла замуж за бронзового призёра чемпионата России — 2015 27-летнего Адьяна Питкеева.

Фото: Из личного архива Хромых

Главные достижения Хромых — серебро и бронза этапов международной серии Гран-при в сезоне-2021/2022. Ученица Тутберидзе также становилась победительницей «челленджеров» Budapest Trophy и Warsaw Cup.

Хромых пропускала сезон-2022/2023 — фигуристка не соревновалась из-за травмы руки. В сезоне-2023/2024 ученица Тутберидзе вернулась на лёд, но побороться за медали не смогла. На обоих своих этапах Гран-при России она заняла пятые места, а на чемпионате страны стала последней. После этого в соревнованиях она не участвовала.