Партнёр Косторной по «Ледниковому периоду» высказался о взаимоотношениях с фигуристкой

Экс-хоккеист «Северстали», «Сочи» и «Югры» Никита Ушнев, выступающий в паре с фигуристкой Алёной Косторной

на проекте «Ледниковый период», рассказал о взаимоотношениях с ней.

– Вы скатывались с разными партнёршами? В какой момент остановились на варианте с Алёной Косторной?

– Нет, помню, на первую пробу пришёл, ещё в хоккейных коньках, и мне говорят, что буду кататься с Алёной Косторной. Я такой – давайте, попробуем. Других вариантов, по сути, мне даже не предлагали. Как я слышал, меня выбрали Алёна с мужем сами, потому что я лучше всех катаюсь.

– Получается, вам дали Алёну, а вы уже спорить не стали?

– Конечно, зачем спорить? Именитая спортсменка.

– Насколько быстро удалось как-то понять друг друга на льду и вне льда?

– Я прочитал, что Алёна девчонка с характером, понял – окей, это вызов. Но я умею вообще располагать людей к себе. Помню первые несколько тренировок, даже первая съёмка, мы вообще коннект никакой друг с другом найти не могли.

Я немного расстроился, а потом в дальнейшем уже начали шутить, с её мужем хороший контакт наладили. Уже как-то всё нормально пошло, сейчас всё окей, прикалываемся на тренировках, всё легко проходит, по кайфу. Не думаешь, что говоришь, на доверии, и видно по ней, что она тоже довольна, — сказал Ушнев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.