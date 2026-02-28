Участник «Ледникового периода» оценил возможность приглашения в проект Дацюка и Ковальчука

Экс-хоккеист «Северстали», «Сочи» и «Югры» Никита Ушнев, выступающий в паре с фигуристкой Алёной Косторной на проекте «Ледниковый период», оценил возможность приглашения в проект известных хоккеистов Павла Дацюка и Ильи Ковальчука.

– Илья Авербух рассказывал, что приглашал на «Ледниковый период» Илью Ковальчука и Павла Дацюка, но они отказались. Вам было бы интересно увидеть таких легенд хоккея в подобном проекте?

– Мне было бы трудно их здесь представить, особенно Дацюка, он очень серьёзный обычно. Но это было бы интересно! Ковальчука уговорить, думаю, попроще, он более движовый, харизматичный, весёлый, живёт в кайфе. Мне было бы забавно на него посмотреть в такой роли, как он тянет ручку, ножку, показывает влюблённость. Посмеялся бы от души, — сказал Ушнев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.