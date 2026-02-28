Скидки
Экс-хоккеист «Северстали» и «Сочи» Ушнев рассказал о том, как попал в «Ледниковый период»

Комментарии
Комментарии

Экс-хоккеист «Северстали», «Сочи» и «Югры» Никита Ушнев, выступающий в паре с фигуристкой Алёной Косторной на проекте «Ледниковый период», рассказал, как попал в проект.

– Как вам поступило предложение принять участие в «Ледниковом периоде»? Как вы отреагировали на приглашение?
– Предложение поступило лично от Ильи Авербуха. Он сам мне позвонил, спросил, хотел бы я принять участие в таком проекте или нет. Я сразу ответил – вообще кайф! У меня мама с бабушкой смотрят, обожают это шоу. И я сам такой – вот он, мой шанс вернуться в фигурнокатательное прошлое.

– Вы не удивились интересу к себе, потому что обычно на проект приглашают звёзд шоу-бизнеса?
– Я понимал, что всё-таки достиг в хоккее приличных высот, в «Титанах» снимался. Так что был заметным. И вот шанс поучаствовать в проекте от Первого канала. Почему нет? Мне интересно, — сказал Ушнев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

