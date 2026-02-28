Участник «Ледникового периода» Ушнев высказался о судействе на проекте

Экс-хоккеист «Северстали», «Сочи» и «Югры» Никита Ушнев, выступающий в паре с фигуристкой Алёной Косторной на проекте «Ледниковый период», высказался о судействе на шоу.

– Как в целом вы оцените атмосферу на «Ледниковом периоде»?

– Классно! Мне очень нравится, потому что это что-то совершенно другое. И когда я только пришёл сюда, начал тренироваться, с ходу практически понял, что это всё сложно. Самое сложное даже не кататься и делать какие-то поддержки, а запомнить всю программу, каждый шаг, движение, переступы – мозг взрывается. А если ещё надо две программы подготовить… Ох!

Я подхожу к проекту как к соревнованиям. Некоторые участники, возможно, подходят как к шоу. Люди думают, что это шоу, потому что оценки ставят судьи. При этом в их оценках нет какой-то конкретики, такой, что один элемент даёт такое количество баллов, другой – следующее. Всё на усмотрение судей: как им понравится или не понравится. Поэтому со стороны может восприниматься как шоу, но для нас это соревнования, мы к ним готовимся как к соревнованиям.

– Зрителям не всегда понятно, за что и как ставят оценки. А участникам?

– И нам не всегда понятно.

– Бывает обидно? Есть желание поговорить с судьями?

– Было такое во второй серии. Мы по технике из всех пар выполнили самые сложные элементы, мы сделали их чисто, но нам поставили такие себе оценки, как будто бы мы ничего не показали. Были люди, которые упали, но у них оценки за технику выше, чем у нас. Признаюсь, было обидно, но судьи объяснили это тем, что, из-за того, что мы актёрское мастерство не до конца проявили, нам и техническую оценку срезали. Что тут скажешь, будем работать дальше, — сказал Ушнев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.