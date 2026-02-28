Шоу «Ледниковый период» 2026, выпуск от 28 февраля: где смотреть онлайн, во сколько начало

В субботу, 28 февраля, состоится премьера шестого выпуска шоу «Ледниковый период». Смотреть шоу можно в эфире Первого канала и на сайте 1tv.ru. Начало передачи — в 18:20 мск, сразу после вечернего выпуска новостей.

В новом сезоне шоу профессиональными фигуристками стали только партнёрши. Всего на проекте представлены 10 пар. В состав жюри вошли Евгения Медведева, Татьяна Навка, Ильдар Гайнутдинов, Татьяна Тарасова, Роман Костомаров и Максим Траньков.

На шоу также идёт соревнование между лидерами команд — Александром Жулиным и Ильёй Авербухом. Победители «Ледникового периода» — 2026 определятся через две недели.