Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Шоу «Ледниковый период» 2026, выпуск от 28 февраля: где смотреть онлайн, во сколько начало

Шоу «Ледниковый период» 2026, выпуск от 28 февраля: где смотреть онлайн, во сколько начало
Комментарии

В субботу, 28 февраля, состоится премьера шестого выпуска шоу «Ледниковый период». Смотреть шоу можно в эфире Первого канала и на сайте 1tv.ru. Начало передачи — в 18:20 мск, сразу после вечернего выпуска новостей.

В новом сезоне шоу профессиональными фигуристками стали только партнёрши. Всего на проекте представлены 10 пар. В состав жюри вошли Евгения Медведева, Татьяна Навка, Ильдар Гайнутдинов, Татьяна Тарасова, Роман Костомаров и Максим Траньков.

На шоу также идёт соревнование между лидерами команд — Александром Жулиным и Ильёй Авербухом. Победители «Ледникового периода» — 2026 определятся через две недели.

Материалы по теме
«Прочитал, что Алёна – девчонка с характером – окей, вызов». Беседа с партнёром Косторной
Эксклюзив
«Прочитал, что Алёна – девчонка с характером – окей, вызов». Беседа с партнёром Косторной
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android