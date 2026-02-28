Хоккеист Ушнев рассказал о различиях фигурного катания и хоккея

Экс-хоккеист «Северстали», «Сочи» и «Югры» Никита Ушнев, выступающий в паре с фигуристкой Алёной Косторной на проекте «Ледниковый период», рассказал, чем в его восприятии хоккей отличается от фигурного катания.

– Навыки фигурного катания из детства быстро вспомнили?

– На удивление весьма быстро. Вообще я думал, что это всё уже никогда мне не пригодится, но как меня мама учила и троечки делать, и четырёхшажные, и перебежки, и даже перекидные, всё реально пригодилось. Ярче всего видно в сравнении: другим участникам долго приходилось учиться, люди не понимали, что надо делать, а я даже в хоккейной карьере иногда определёнными навыками фигурного катания пользовался, выделялся катанием, скольжением.

Конечно, я не показывал фигурное катание в хоккее, когда ты вытягиваешь ножку, всё так медленно, аккуратно, притупились уже фигурные навыки. И даже сейчас, когда я уже встал на фигурные коньки, я всё равно катаюсь по-хоккейному, но они пытаются меня переделать. Не знаю, конечно, как у них это получится.

– В чём вы видите основные различия катания хоккеиста и фигуриста?

– Фигурист должен скользить, делать чистые шаги, не шкрябать, так сказать. В хоккее самое главное – скорость и эффективность. А в фигурном катании – эстетика и эффектность. Эффективность и эффектность – звучит похоже, но между этими словами огромная разница, — сказал Ушнев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.