Хоккеист Ушнев рассказал о развитии актёрских навыков в «Ледниковом периоде»

Экс-хоккеист «Северстали», «Сочи» и «Югры» Никита Ушнев, выступающий в паре с фигуристкой Алёной Косторной на проекте «Ледниковый период», рассказал о развитии актёрских навыков на съёмках проекта.

– Насколько сложно было вновь впитывать в себя хореографию?

– Невероятно сложно, что касается актёрского мастерства – для меня это очень сложно. Тут у нас есть профессиональные актёры, вот у них это всё очень хорошо получается. Доносить какую-то тему, отыгрывать что-то… Я больше думаю всё равно о прокате, про шаги, про элементы, но забываю порой оттягивать ручку, делать какое-то лицо, задумчивость показать какую-то, расстройство, у меня нет на это ресурса, потому что я думаю об элементе, а оставлять концентрацию, а при этом ещё и делать что-то лицом, телом – для меня пока непонятно, как это уместить.

Так что пока у нас есть небольшое преимущество в плане спорта, моих навыков на коньках, но в актёрском мастерстве я уступаю. Вообще я правдолюб, за правду, а тут надо, например, отыграть какие-то чувства – для меня непонятно, как это сделать. А ещё и баллы за технику, про них не забывать.

– С непривычки наверняка уже забыли эти ощущения, не падали с зубцов, когда только попробовали вновь фигурные коньки?

– Тут все на самом деле, все до одного падают через зубцы. Я понимал, что это будет большая проблема, и я изначально наклонялся чуть больше назад, ни разу не упал с зубцов до какого-то одного проката. И потом перед всеми на тренировке случайно задел их, споткнулся и упал. Мне предложили передний зубец скосить, болгаркой его срезали. После этого стало полегче, уже не падаю. Переучиваться с хоккейных коньков очень непросто, — сказал Ушнев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.