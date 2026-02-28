Скидки
«Присутствуют проблески нашего возвращения». Семененко — об участии россиян в ОИ-2026

«Присутствуют проблески нашего возвращения». Семененко — об участии россиян в ОИ-2026
Комментарии

Двукратный чемпион России по фигурному катанию Евгений Семененко заявил, что считает участие российских фигуристов в Олимпийских играх — 2026 проблеском возвращения россиян к международным соревнованиям.

«За Олимпиадой следил, были хорошие выступления [в фигурном катании], кому-то повезло чуть больше, кому-то чуть меньше. Но всё равно считаю, что даже участие в Олимпийских играх — это значимое достижение для спортсмена. Это первое выступление наших спортсменов после длительной дисквалификации. Рад, что присутствуют проблески нашего возвращения», — приводит слова Семененко ТАСС.

Среди российских фигуристов в Олимпиаде-2026 участвовали Аделия Петросян и Пётр Гуменник, оба по итогам соревнований расположились на шестом месте.

