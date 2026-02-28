Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Солдатова — о выступлении фигуристов на Олимпиаде-2026: визуально было всё потрясающе

Солдатова — о выступлении фигуристов на Олимпиаде-2026: визуально было всё потрясающе
Комментарии

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова высоко оценила мастерство российских фигуристов Аделии Петросян и Петра Гуменника, выступивших на Олимпийских играх — 2026 и занявших там шестые места.

«Я смотрела фигурное катание, конечно, на Олимпиаде. И в прямом эфире, потом повтор. И Пётр меня просто восхитил, когда смотрела его выступление, то у меня без преувеличения были мурашки. Он настолько высоко прыгает, во время прыжка опускает плечи и раскрывает себя. У него такая стать, хочется сказать, что это настоящий Пётр Великий. У него высоченные, красивые прыжки, и вся программа действительно получилась как настоящий мини-спектакль.

Аделию Петросян тоже смотрела. В короткой программе она умничка, молодец. А в произвольной, конечно, допустила ошибку. Но, по мне, наши российские фигуристы самые лучшие. Хотя, конечно, я не знаю таких тонкостей, вот почему Пётр там не третий, не второй, не первый. Мне казалось, что он прекрасно откатал свою программу. Я оцениваю как чисто зритель. Вот визуально было всё потрясающе.

Теперь им нужно отдохнуть, пережить эту Олимпиаду, восстановиться в первую очередь эмоционально и физически. Поэтому очень сложно загадывать на будущее. Самое главное для них – это сберечь здоровье. Если у них все будет хорошо со здоровьем, уверена, что они с удовольствием пойдут дальше», – приводит слова Солдатовой ТАСС.

Материалы по теме
Гуменника встретила толпа, Петросян — без багажа! Фигуристы вернулись в Россию с Олимпиады
Гуменника встретила толпа, Петросян — без багажа! Фигуристы вернулись в Россию с Олимпиады
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android