«Я очень разочаровался». Плющенко — о выступлении Малинина на Олимпиаде-2026

Двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира российский фигурист, а ныне тренер Евгений Плющенко оценил результат (восьмое место) двукратного чемпиона мира Ильи Малинина на Олимпийских играх — 2026 в Италии.

«Расфокусирование было. Олимпиада — это такие соревнования, которые проходят раз в четыре года. Очень много отвлечений там — шумно, постоянно какие-то музыки, праздники. И хоккеисты ходят, и фигуристы ходят, и лыжники ходят. Ты со всеми знакомишься, общаешься. И Олимпийская деревня — это такой праздник. Но, к сожалению, там у него не было этого фокуса, закрытости. У него всё впереди, к следующей Олимпиаде, думаю, они правильно подготовятся.

У него большое будущее, главное, чтобы без травм, это всё-таки профессиональный спорт. Очень уважаю этого спортсмена, потому что он сделал впервые на нашей планете Земля аксель в четыре с половиной оборота. Я очень люблю его родителей — Таню и Рому. Мы вместе катались, соревновались в своё время, и они вырастили действительно потрясающего спортсмена. Я очень разочаровался, что у него не получилось, но на это всё есть причины», — сказал Плющенко в интервью ТАСС.