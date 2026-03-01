Скидки
«Не делай папину ошибку». Плющенко дал сыну совет по поводу отношений с девушками

Двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира российский фигурист, а ныне тренер Евгений Плющенко дал совет своему сыну. Он призвал Александра не торопиться со знакомствами с девушками и не торопиться заключать брак.

«У меня три группы спортсменов, и девчонок там 99%. Красавиц много. Но я ему сказал: «Не торопись, не делай папину ошибку». Всё в своё время. Папа женился очень рано и сделал грубейшую ошибку», — приводит слова Плющенко «РИА Новости Спорт».

Александр Плющенко занимается в академии «Ангелы Плющенко» с 2017 года. Участвует в соревнованиях и ледовых спектаклях. Александру 13 лет.

