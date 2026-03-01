Скидки
Анна Щербакова не стала отвечать на вопрос о возобновлении карьеры

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова не стала отвечать на вопрос о возможном возвращении в большой спорт.

«Следующий вопрос», — приводит слова Щербаковой ТАСС.

Последним профессиональным турниром для Анны Щербаковой в карьере стала победная Олимпиада 2022 года. В прошедшем сезоне Щербакова дебютировала в роли комментатора соревнований по фигурному катанию на Первом канале — она работала на этапах Гран-при России, а также на чемпионате страны и финале Гран-при России.

Щербаковой 21 год, она также является чемпионкой мира (2021) и Европы (2022), победительницей командного чемпионата мира 2021 года, трёхкратной чемпионкой России.

