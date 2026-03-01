Бронзовый призёр этапов ГП России: два года назад не могли представить, что будем на ОИ

Двукратный бронзовый призёр этапов Гран-при России Даниил Самсонов высказался о текущем статусе российских фигуристов на международной арене.
— Какие у вас эмоции от того, что нашим спортсменам всё же удалось выступить на Олимпиаде?
— Положительные и только положительные. Потому что два года назад мы даже не могли представить, что мы будем на Олимпиаде. Надеюсь, что в дальнейшем потихоньку-потихоньку всё будет налаживаться.
— Как думаете, скоро ли нас допустят на международную арену?
— Сложно предсказать. Не знаю, что происходит внутри международной федерации. Без понятия по поводу всех обсуждений этих, но я надеюсь, что в ближайшие сезоны начнут выпускать нас, — сказал Самсонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.