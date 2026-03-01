«Был шокирован». Бронзовый призёр юношеских Игр — о провале Малинина на Олимпиаде-2026

Бронзовый призёр юношеской Олимпиады-2020 российский фигурист Даниил Самсонов поделился впечатлениями от неудачного выступления американца Ильи Малинина на Олимпийских играх — 2026 (восьмое место).

— Какая у вас была реакция, когда смотрели прокат Ильи Малинина?

— Наверное, чуть-чуть шокирован был. При этом не такой уж и сильный шок, однако для меня, конечно, было удивительно, что так получилось. Но, опять же, на Олимпиаде сложно предсказать, как ты справишься с нервами, задастся ли прокат. Не знаю, что выбило из колеи Илью, но для меня в любом случае это было удивление. При этом были мысли вроде: «Круто, что вот такая у нас конкуренция в мужском одиночном катании. Такие перевороты могут случаться!» — сказал Самсонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.