Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Был шокирован». Бронзовый призёр юношеских Игр — о провале Малинина на Олимпиаде-2026

«Был шокирован». Бронзовый призёр юношеских Игр — о провале Малинина на Олимпиаде-2026
Комментарии

Бронзовый призёр юношеской Олимпиады-2020 российский фигурист Даниил Самсонов поделился впечатлениями от неудачного выступления американца Ильи Малинина на Олимпийских играх — 2026 (восьмое место).

— Какая у вас была реакция, когда смотрели прокат Ильи Малинина?
— Наверное, чуть-чуть шокирован был. При этом не такой уж и сильный шок, однако для меня, конечно, было удивительно, что так получилось. Но, опять же, на Олимпиаде сложно предсказать, как ты справишься с нервами, задастся ли прокат. Не знаю, что выбило из колеи Илью, но для меня в любом случае это было удивление. При этом были мысли вроде: «Круто, что вот такая у нас конкуренция в мужском одиночном катании. Такие перевороты могут случаться!» — сказал Самсонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android