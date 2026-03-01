Бывший ученик Тутберидзе — о 6-м месте Петросян на ОИ: думаю, что стоило рискнуть с квадом

Российский фигурист Даниил Самсонов, ранее тренировавшийся в группе Этери Тутберидзе, оценил выступление Аделии Петросян на Олимпийских играх — 2026 (шестое место).

— Что скажете по поводу прокатов Аделии Петросян?

— Адель тоже молодец, очень уверенно справилась с короткой программой. В произвольной пошла на риск, потому что, наверное, так надо было. Конечно, не всё сразу, но могу сказать, что она молодец — собралась после падения с четверного прыжка. Олимпиада — это такое соревнование, где важно собраться и после падения не выпасть из проката. Аделия собралась и дальше всё чисто доделала, так что только одно слово — молодец! Наверное, она тоже показала не самый плохой результат, один из самых лучших.

— Как думаете, стоило ли Аделии рисковать с четверным прыжком?

— Здесь на самом деле сложно сказать… Где-то кажется, что если бы она чисто с тройными прыжками прокатала, то, может быть, повыше была бы. Однако и так могло не хватить для тройки призёров. Если бы сделала четверной, то хватило бы для тройки призёров. Трудно как-то обсуждать это, большая дилемма тут. Но мне всё же кажется, что стоило рискнуть, — сказал Самсонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.