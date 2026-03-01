Самсонов — о Гуменнике на ОИ: мог бы повыше оказаться, если бы сделал хороший каскад в КП

Двукратный бронзовый призёр этапов Гран-при России Даниил Самсонов оценил выступление Петра Гуменника на Олимпийских играх — 2026 (шестое место).

— Как вам выступления Петра Гуменника?

— Петя молодец, сделал всё возможное, то есть почти что два чистых проката. Небольшая была помарка в короткой программе с каскадом, однако собраться на Олимпиаде, когда такое давление на тебя оказывается, когда ты один от страны едешь… Это очень дорогого стоит, поэтому Петя большой молодец. Я его поздравляю с одним из лучших результатов, который мог бы быть. Конечно, можно было, наверное, повыше чуть-чуть оказаться, если бы был хороший каскад в короткой программе, однако Петя в любом случае сделал огромное дело и показал два очень хороших проката, — сказал Самсонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.