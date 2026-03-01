Бронзовый призёр юношеских Игр-2020 высказался об итогах Олимпиады-2026 у одиночниц

Бронзовый призёр юношеской Олимпиады-2020 российский фигурист Даниил Самсонов прокомментировал итоги Олимпиады-2026 в женском одиночном катании.

— Какие у вас остались впечатления от выступления женщин?

— Обидно за Каори [Сакамото], потому что у неё последний сезон в фигурном катании, к тому же она лидировала почти что весь сезон. Грустно, что она не справилась чуть-чуть с произвольной программой. Но при этом я рад, что у неё получилось завоевать серебро. Также рад, что совсем юная Ами Накаи на Олимпиаде взяла бронзу. И, конечно же, Алиса Лью подтвердила свою стабильность, откатала два чистых проката и взяла золотую медаль. Поэтому только впечатления приятные остались, — сказал Самсонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.