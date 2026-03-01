Бронзовый призёр юношеских Игр-2020 высказался об итогах Олимпиады-2026 у одиночниц

Бронзовый призёр юношеской Олимпиады-2020 российский фигурист Даниил Самсонов прокомментировал итоги Олимпиады-2026 в женском одиночном катании.
— Какие у вас остались впечатления от выступления женщин?
— Обидно за Каори [Сакамото], потому что у неё последний сезон в фигурном катании, к тому же она лидировала почти что весь сезон. Грустно, что она не справилась чуть-чуть с произвольной программой. Но при этом я рад, что у неё получилось завоевать серебро. Также рад, что совсем юная Ами Накаи на Олимпиаде взяла бронзу. И, конечно же, Алиса Лью подтвердила свою стабильность, откатала два чистых проката и взяла золотую медаль. Поэтому только впечатления приятные остались, — сказал Самсонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.
- 1 марта 2026
-
15:15
-
14:50
-
14:41
-
14:25
-
14:00
-
13:35
-
13:10
-
12:45
-
00:58
-
00:37
- 28 февраля 2026
-
20:30
-
16:35
-
16:21
-
14:50
-
14:25
-
14:05
-
14:00
-
13:49
-
13:10
-
12:45
-
11:51
-
11:21
-
02:18
- 27 февраля 2026
-
23:05
-
22:25
-
21:22
-
19:30
-
18:57
-
18:47
-
18:36
-
18:03
-
17:57
-
17:46
-
17:38
-
17:32