Ученик Соколовской Самсонов: рад победе Шайдорова на ОИ-2026, мы с ним неплохо общаемся

Комментарии

Российский фигурист Даниил Самсонов рассказал, за кого и в каких видах фигурного катания он болел на Олимпиаде-2026.

— Следили ли вы за Олимпиадой? За кого болели?
— За Олимпиадой, конечно, следил. Болел за наших ребят, за Петю [Гуменника], за Аделию [Петросян]. Также болел за моих знакомых, которые тоже там участвовали. И очень, конечно же, рад победе Миши Шайдорова, потому что мы с ним в целом неплохо общаемся. После короткой программы я верил в его бронзу, но получилось ещё лучше — золото! Поздравляю всех призёров, очень рад за них.

— Какие виды смотрели на Играх?
— Я следил за всеми видами фигурного катания — и за танцами, за парами. Очень рад за своего друга Луку Берулаву с Настей Метёлкиной, что у них получилось собраться с мыслями, с нервами и показать лучшее своё катание.

— Стала ли для вас неожиданной победа Михаила Шайдорова?
— Я думаю, для всех, кто следит за фигурным катанием, победа Миши стала неожиданностью, потому что все, понятное дело, полагали, что Илья [Малинин] приедет и подтвердит своё лидерство в сезоне. Но Олимпиада — это такой турнир, где с нервами довольно-таки сложно справляться. Не могу сказать, что выбило так из колеи Илью, но, конечно, я верил в то, что Миша будет с медалью. А там уж, с какой получилось, такой и получилось, — сказал Самсонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.

