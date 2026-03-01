Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Илья Малинин сделал каскад из четверного лутца и четверного акселя

Илья Малинин сделал каскад из четверного лутца и четверного акселя
Комментарии

Олимпийский чемпион 2026 года в командном первенстве, двукратный чемпион мира американский фигурист Илья Малинин на тренировке исполнил каскад из двух сложнейших четверных прыжков — четверного лутца и четверного акселя. Видео опубликовал его агент Ари Закарян.

Илья Малинин является единственным фигуристом в истории, который чисто выполнил четверной аксель на официальных соревнованиях.

На Олимпийских играх — 2026 в личном турнире Малинин был абсолютным фаворитом соревнований перед их стартом, однако провально представил свою произвольную программу и занял итоговое восьмое место, что стало абсолютной сенсацией.

Материалы по теме
Гуменника встретила толпа, Петросян — без багажа! Фигуристы вернулись в Россию с Олимпиады
Гуменника встретила толпа, Петросян — без багажа! Фигуристы вернулись в Россию с Олимпиады
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android