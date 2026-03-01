Илья Малинин сделал каскад из четверного лутца и четверного акселя

Олимпийский чемпион 2026 года в командном первенстве, двукратный чемпион мира американский фигурист Илья Малинин на тренировке исполнил каскад из двух сложнейших четверных прыжков — четверного лутца и четверного акселя. Видео опубликовал его агент Ари Закарян.

Илья Малинин является единственным фигуристом в истории, который чисто выполнил четверной аксель на официальных соревнованиях.

На Олимпийских играх — 2026 в личном турнире Малинин был абсолютным фаворитом соревнований перед их стартом, однако провально представил свою произвольную программу и занял итоговое восьмое место, что стало абсолютной сенсацией.