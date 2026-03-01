Скидки
Фигурное катание

Бронзовый призёр юношеских Игр-2020: Лью делает всё возможное из доступного ей контента



Двукратный бронзовый призёр этапов Гран-при России фигурист Даниил Самсонов прокомментировал критику в адрес двукратной олимпийской чемпионки американки Алисы Лью и оценил уровень мирового женского фигурного катания.

— Многие критикуют Алису Лью за то, что у неё не такой уж и сильный по технике контент. Что думаете по этому поводу?
— Они с тренером сами решают, какой контент выстраивать. Я здесь не могу никак подсказать им. Она делает всё возможное из контента, который ей сейчас доступен.

— Как вам уровень в женском одиночном катании?
— Абсолютно обычный уровень, хороший. Не скажу, что сейчас где-то какой-то низкий уровень. И в танцах высокий уровень, и в парах, и у женщин. В мужском одиночном катании вообще сильнейшая конкуренция! Поэтому во всех видах фигурного катания сейчас хороший уровень, — сказал Самсонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.

