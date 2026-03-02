Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Александра Трусова выступит во всех шоу Этери Тутберидзе этой весной

Александра Трусова выступит во всех шоу Этери Тутберидзе этой весной
Комментарии

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2022 российская фигуристка Александра Трусова выступит во всех весенних ледовых шоу Этери Тутберидзе.

«Дорогие зрители! Совсем скоро начинаются ледовые шоу Team Tutberidze. Во всех городах весеннего тура на лёд выйдет Александра Трусова. Вас ждёт праздник спорта, красоты, силы и вдохновения, наполненный яркими моментами и незабываемыми эмоциями. Увидимся на льду!» — сообщили в телеграм-канале команды Этери Тутберидзе.

Трусова продолжает активно возвращаться в форму после рождения сына Михаила. Александра планирует вернуться на соревнования, она уже исполняет четверные прыжки на тренировках.

Материалы по теме
Видео
Александра Трусова на тренировке исполнила каскад из четверного лутца и тройного тулупа
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android