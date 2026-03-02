Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Известный хореограф из Франции может поставить Трусовой новые программы — источник

Известный хореограф из Франции может поставить Трусовой новые программы — источник
Комментарии

Известный французский хореограф Бенуа Ришо может провести работу с серебряным призёром Олимпийских игр — 2022 российской фигуристкой Александрой Трусовой и поставить ей программы на сезон-2026/2027. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

Согласно источнику, Трусова и Ришо уже провели переговоры и достигли предварительной договорённости. Постановочный процесс может пройти весной (ориентировочно во второй половине). На данный момент неизвестно, поставит ли Ришо одну из программ или сразу обе.

Трусова продолжает активно возвращаться в форму после рождения сына Михаила. Александра планирует вернуться на соревнования, она уже исполняет четверные прыжки на тренировках.

Материалы по теме
Видео
Александра Трусова на тренировке исполнила каскад из четверного лутца и тройного тулупа
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android