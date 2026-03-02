Известный хореограф из Франции может поставить Трусовой новые программы — источник

Известный французский хореограф Бенуа Ришо может провести работу с серебряным призёром Олимпийских игр — 2022 российской фигуристкой Александрой Трусовой и поставить ей программы на сезон-2026/2027. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

Согласно источнику, Трусова и Ришо уже провели переговоры и достигли предварительной договорённости. Постановочный процесс может пройти весной (ориентировочно во второй половине). На данный момент неизвестно, поставит ли Ришо одну из программ или сразу обе.

Трусова продолжает активно возвращаться в форму после рождения сына Михаила. Александра планирует вернуться на соревнования, она уже исполняет четверные прыжки на тренировках.