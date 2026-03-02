Навка: Валиева одарена чем-то свыше. Когда она выходит, то поглощает энергию

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка высказала своё мнение по поводу стиля катания российской фигуристки Камилы Валиевой.

«О Камиле я услышала впервые много лет назад. Я помню, как Александр Жулин приехал с каких-то показательных из Минска и говорит, что там потрясающая девочка. У неё номер «Девочка на шаре» — это что-то невероятное, в общем, это будущая звезда, и, конечно, она уникальная. И впоследствии я в этом убедилась.

Камила действительно одарена чем-то свыше и что-то особенное в ней точно, что её отличает от других фигуристок, [есть]. Её отличает харизма, отличает мощь, в то же время женственность, нежность, благородство. И когда она выходит, то поглощает энергию, как бы забирает на себя внимание, и от неё невозможно оторвать глаз», — сказала Навка в видео на YouTube-канале «ДоброFon».