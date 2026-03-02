«Покажем, кто мы». Плющенко дал прогноз на возвращение российских фигуристов на турниры

Двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира российский фигурист, а ныне тренер Евгений Плющенко считает, что взрослых российских фигуристов допустят на международные соревнования в сезоне-2026/2027.

«Дай бог, сейчас мы выйдем на международную арену. А со следующего [сезона] юниоры выходят с флагом и гимном, я думаю, что и взрослые тоже. И мы покажем, кто мы», — приводит слова Плющенко ТАСС.

Российские фигуристы не выступают на соревнованиях под эгидой ISU с 2022 года. На Олимпийские игры — 2026 в Милане (Италия) было допущено всего два фигуриста-одиночника — Аделия Петросян и Пётр Гуменник.